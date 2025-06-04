ВС РФ «Искандером» уничтожили ракетный комплекс ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные ракетным ударом «Искандера-М» уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, опубликовав видео с моментом удара.

По данным оборонного ведомства, ракетный удар был нанесен в районе населенного пункта Желобок. Уничтожение цели подтверждено средствами объективного контроля.

В Минобороны рассказали, что в результате этой атаки была уничтожена не только пусковая установка ЗРК IRIS-T ВСУ иностранного производства, но и радиолокационная станция украинцев, а также кабина боевого управления и два автомобиля сопровождения.

1 июня Минобороны РФ сообщили об ударе «Искандером-М» по пункту запуска дронов-камикадзе самолетного типа дальнего действия в Харьковской области. В результате точечного удара были уничтожены шесть пусковых установок для запуска беспилотников, восемь автомобилей ВСУ, около 30 единиц БПЛА «Камикадзе».

30 мая координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России атаковали авиабазу ВСУ в районе города Арциз в Одесской области. Было слышно не менее десяти взрывов.

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