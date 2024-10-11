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Украинского чиновника поймали на взятке в размере $65 тысяч

На Украине директора нацпарка на Буковине задержали за взятку в $65 тысяч

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

На Украине правоохранители задержали директора национального парка на Буковине, который получил взятку в размере $65 тысяч за предоставление в аренду земель природно-заповедного фонда. Об этом сообщил офис генпрокурора страны.

Следователи выяснили, что чиновник получал прибыль, незаконно сдавая земли природного заповедника в аренду. Чтобы скрыть свои действия, он заключал с бизнесменами фиктивные договоры о сотрудничестве, за заключение которых брал взятки.

Правонарушитель был задержан в своем рабочем кабинете после того, как получил $65 тысяч. За эти деньги он сдал предпринимателю в аренду три земельных участка площадью 0,48 гектара для строительства базы отдыха. Суд направил взяточника в следственный изолятор, выйти из которого чиновник может, если заплатит залог в размере 2 млн гривен.

В конце сентября Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании одного из руководителей украинской госкомпании «Энергоатом» при получении взятки в размере $2,4 тысяч. Задержанным оказался директор по контрольно-ревизионной работе генерирующего электроэнергию предприятия, который в обмен на ускоренные выплаты по договору требовал долю в размере 15% от суммы контрактов.

Ранее замглавы минэнерго Украины поймали на взятке.

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