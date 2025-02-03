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На Украине предложили ввести декларирование для работников военкоматов

Депутат Смаглюк предложила ввести декларирование для работников ТЦК из-за взяток
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Необходимо обязать работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналог военкоматов) подавать декларации о доходах и имуществе, как это делают чиновники и депутаты Верховной рады Украины. С таким предложением выступила народный депутат Ольга Смаглюк, ее слова передает украинское издание «Страна.ua».

«Когда мы одного бьем и запихиваем в бус (в автобус. — «Газета.Ru»), а другого за 3–10 тыс. долларов освобождаем — это нечестно», — сказала нардеп.

Смаглюк предлагает ввести декларирование для работников ТЦК и ликвидированных медико-социальных экспертных комиссий в том же формате, как это делают чиновники и нардепы, то есть через электронное декларирование под контролем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в украинских центрах комплектования необходимо провести масштабное сокращение сотрудников для борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось, что США планируют расследовать деятельность «Центра противодействия коррупции» Украины.

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