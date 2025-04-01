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На Украине заявили об увеличении взяток за уклонение от мобилизации

Stop Grave: взятки за уклонение от призыва на Украине неуклонно растут
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Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине продолжают расти взятки за уклонение от мобилизации, рассказал РИА Новости представитель портала Stop Grave.

По мнению авторов, непрекращающийся рост взяток связан с истощением мобилизационного ресурса. С 1 апреля все военнообязанные украинцы должны продлить свои отсрочки от призыва, иначе они станут недействительными.

Отмечается что список имеющих право на отсрочку от призыва значительное сократился. Также одним из требований для получения брони теперь является зарплата не менее 20 тысяч гривен (41 200 рублей).

«Суммы взяток варьируются в зависимости от жадности военкома и процента, которым он делится с СБУ за «крышу». Но суммы неуклонно растут, так как количество мобилизационного ресурса сильно сократилось», — поделился один из собеседников издания.

До этого стало известно, что военнообязанные мужчины старше 50 лет, а также те, кто призван в украинскую армию, но по состоянию здоровья направлен на службу в тыловые части, будут привлечены к работе по строительству фортификаций.

Ранее на Украине принесли присягу первые 18-летние бойцы ВСУ.

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