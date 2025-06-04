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В Рыльске начался пожар после атаки дронов ВСУ

Mash: над Рыльском в Курской области пролетели не менее трех дронов ВСУ
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Evgeniy Maloletka/AP

Над городом Рыльском в Курской области заметили не менее трех дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что один из беспилотников упал на частный дом на Зеленой улице около 22:50 по мск и вызвал пожар.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в ночь на 3 июня в результате удара БПЛА по частному дому в Рыльске начался пожар.

30 мая сообщалось, что три объекта культурного наследия получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по центру Курска. Все объекты внесены в «Белую книгу» пострадавших от украинских атак исторических зданий. Всего в «Белую книгу» внесены 77 объектов культурного наследия.

Ранее в Курской области осудили украинского военнослужащего за теракт и захват домов.

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