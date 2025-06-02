На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Курске после атаки беспилотников получили повреждения объекты культурного наследия

Хинштейн: три объекта культурного наследия повреждены при атаке БПЛА по Курску
close
Курская епархия

Три объекта культурного наследия получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по центру Курска 30 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, все объекты внесены в «Белую книгу» пострадавших от украинских атак исторических зданий.

«За неделю «Белую книгу» пополнили три объекта культурного наследия, которые были повреждены в результате ночной атаки украинских БПЛА 30 мая в центре города», — написал Хинштейн.

Глава региона уточнил, что всего в «Белую книгу» внесены 77 объектов культурного наследия.

Утром Хинштейн сообщил, что в результате ночной атаки вражеских беспилотников в Курской области повреждения получили 13 частных домов, два многоквартирных дома и несколько автомобилей. Кроме того, повреждения зафиксированы в кожвендиспансере и городской больнице №1. Власти заверили, что ни один пострадавший житель не останется без помощи.

Ранее стало известно о попытке прорыва ВСУ перед переговорами Москвы и Киева в Стамбуле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами