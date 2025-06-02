В Курске после атаки беспилотников получили повреждения объекты культурного наследия

Хинштейн: три объекта культурного наследия повреждены при атаке БПЛА по Курску

Три объекта культурного наследия получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по центру Курска 30 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, все объекты внесены в «Белую книгу» пострадавших от украинских атак исторических зданий.

«За неделю «Белую книгу» пополнили три объекта культурного наследия, которые были повреждены в результате ночной атаки украинских БПЛА 30 мая в центре города», — написал Хинштейн.

Глава региона уточнил, что всего в «Белую книгу» внесены 77 объектов культурного наследия.

Утром Хинштейн сообщил, что в результате ночной атаки вражеских беспилотников в Курской области повреждения получили 13 частных домов, два многоквартирных дома и несколько автомобилей. Кроме того, повреждения зафиксированы в кожвендиспансере и городской больнице №1. Власти заверили, что ни один пострадавший житель не останется без помощи.

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