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Делавший из домов мирных жителей огневые точки солдат ВСУ получил срок

В Курской области осудили украинского военнослужащего за теракт и захват домов

Суд вынес приговор старшему солдату 116-й отдельной бригады территориальной обороны Украины Александру Кожемяке в совершении террористического акта на территории России. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, 1 октября 2024 года Кожемяка незаконно пересек границу и вместе с другими украинскими военными проник в Суджанский и Кореневский районы Курской области. Там он занимал частные дома, превращая их в огневые точки, откуда вел обстрел мирных жителей. Также он участвовал в блокаде хутора Княжий и села Ольговка Кореневского района.

20 октября Кожемяку задержали российские военные во время боевых действий. В итоге суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Незадолго до этого в России вынесли приговор украинскому солдату Александру Цвилию, участвовавшему в атаке на Курскую область. Суд установил, что Цвилий, будучи стрелком роты охраны 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, проник на территорию Курской области в октябре 2024 года и полтора месяца участвовал в блокировании села Ольговка в Кореневском районе, мешая эвакуации мирных граждан. Впоследствии его взяли в плен.

Ранее сообщалось, что обменянные солдаты ВСУ отказались снова воевать против России.

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Атаки на Курскую область
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