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Снайпер ВСУ приехал тратить заработанные деньги в Россию

Снайпер из Армении Балян заработал в ВСУ $30 тысяч и приехал тратить их в РФ
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Павел Лисицын/РИА Новости

Снайпер из Армении Армен Балян, заработавший $30 тысяч наемничеством в Вооруженных силах Украины (ВСУ), приехал тратить эти деньги в России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Генпрокуратуру.

В пятницу в Генпрокуратуре сообщили, что Балян предстанет перед судом.

Гражданин Армении попал на территорию Украины через Молдавию в 2022 году, вступил в ВСУ и воевал против российской армии до декабря 2023 года. В какой-то момент он получил ранение, после чего дезертировал и покинул Украину.

В октябре 2024 года Балян попытался въехать в Россию через аэропорт Домодедово, где и был задержан и арестован. Теперь его дело будет рассматриваться судом.

Ранее радиовещательная компания Radio France сообщала, что иностранные наемники, среди которых есть также граждане Франции, проходят боевую подготовку под Киевом перед отправкой на фронт. Среди наемников можно встретить как бывших военных, так и простых граждан Франции, и сообщалось, что они будут участвовать в штурмовых операциях.

Ранее новозеландского наемника ликвидировали в зоне СВО.

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