Министр обороны США посетит Бельгию для участия во встрече НАТО

Министр обороны США Пит Хегсет на этой неделе посетит Бельгию и Францию. Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, слова которого передает РИА Новости.

5 июня в Брюсселе он примет участие в заседании глав оборонных ведомств НАТО, где поднимет вопросы выполнения союзниками требований о доведении военных расходов до 5% ВВП, а также переориентации альянса на задачи коллективной обороны.

На следующий день Хегсет посетит мероприятия в честь 81-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

3 июня агентство Bloomberg писало, что НАТО просит европейские страны-члены альянса пятикратно усилить средства противовоздушной обороны (ПВО) из-за якобы угрозы со стороны России. По данным агентства, НАТО увеличением средств ПВО планирует «заполнить ключевой пробел». При этом сроки реализации решения не уточняются.

Тем временем бывший американский дипломат Джеймс Джатрас высказал мнение, что НАТО не планирует завершать противостояние с Россией. По его словам, члены альянса хотят, чтобы конфронтация с Россией стала «постоянной фишкой международной жизни», они хотят «новую холодную войну».

Ранее Зеленский заявил о приглашении Киева на саммит НАТО в Гааге.