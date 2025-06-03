В США заявили о неготовности НАТО прекращать противостояние с Россией

Бывший американский дипломат Джеймс Джатрас считает, что НАТО не планирует завершать противостояние с Россией. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

По мнению экс-дипломата, страны-члены альянса хотят, чтобы конфронтация с Россией стала «постоянной фишкой международной жизни», они хотят «новую холодную войну».

Джатрас добавил, что коллективный Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, а нацелен на постоянные попытки ослабить Россию.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава минобороны республики Рустем Умеров. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью. В ходе встречи представители Украины и России обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании украинского конфликта и обменялись документами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Reuters опубликовал текст украинского меморандума о прекращении огня.