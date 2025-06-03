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Уничтожение безэкипажного катера ВСУ попало на видео

Появились кадры уничтожение безэкипажного катера ВСУ

Уничтожениe безэкипажного катера (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Крылатые».

«Объективный контроль уничтожения одного из БЭКов оператором БПЛА «Ланцет» в ходе отражения сегодняшних атак противника!» — говорится в сообщении.

На кадрах показано движение БЭК в указанном направлении. После этого к катеру подлетает «Ланцет», в результате чего происходит взрыв. Впоследствии БЭК останавливает движение. Место нанесения удара не уточняется.

Несколькими часами ранее советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что высокая вражеская активность фиксируется у берегов полуострова и в Черном море. Он призвал жителей региона соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным и проверенным источникам.

До этого Служба безопасности Украины заявила о попытке подорвать опоры Крымского моста. При этом, по данным Telegram-канала «Рыбарь», ВСУ ударили по объекту подводным аппаратом.

Ранее дрон ВСУ сбили над Крымским мостом.

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