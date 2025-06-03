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Рогов сообщил об атаке на Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Рогов: ВСУ атаковали кассетными боеприпасами Каменку-Днепровскую
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Violeta Santos Moura/Reuters

Вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь кассетными боеприпасами по Каменке-Днепровской», — сказал он.

По информации Рогова, в городе прозвучало не менее семи взрывов.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что три жителя республики получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Кременской и Сватовский округа.

По его словам, в Сватово боеприпас сбросили с беспилотника прямо на людей, которые стояли около магазина, а на трассе Старобельск — Сватово был атакован гражданский легковой автомобиль.

Во вторник двое мужчин и женщина получили ранения в Белгородской области в результате ударов БПЛА по коммерческому объекту и частному дому.

Ранее беспилотник атаковал автомойку в Белгородской области.

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