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Беспилотник атаковал автомойку в Белгородской области

В Таврово Белгородской области беспилотник атаковал автомойку
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Telegram-канал «ПОГРАНИЧНИК ИЗ АДА»

Беспилотник атаковал автомойку в селе Таврово в Белгородском муниципальном районе Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Sweet news со ссылкой на подписчиков.

«Таврово... Камикадзе атаковал мойку самообслуживания», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате атаки никто не пострадал.

Власти региона пока не прокомментировали произошедшее.

Днем российское Минобороны сообщило, что системы противовоздушной обороны за час сбили четыре дрона ВСУ в Белгородской области.

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два жителя Шебекинского округа пострадали в результате атаки украинского беспилотника на ГАЗель в районе села Доброе. Один мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча и ноги, второй — баротравму.

Ранее ВСУ атаковали МФЦ в Сватово.

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