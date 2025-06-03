Беспилотник атаковал автомойку в Белгородской области

Беспилотник атаковал автомойку в селе Таврово в Белгородском муниципальном районе Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Sweet news со ссылкой на подписчиков.

«Таврово... Камикадзе атаковал мойку самообслуживания», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате атаки никто не пострадал.

Власти региона пока не прокомментировали произошедшее.

Днем российское Минобороны сообщило, что системы противовоздушной обороны за час сбили четыре дрона ВСУ в Белгородской области.

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два жителя Шебекинского округа пострадали в результате атаки украинского беспилотника на ГАЗель в районе села Доброе. Один мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча и ноги, второй — баротравму.

Ранее ВСУ атаковали МФЦ в Сватово.