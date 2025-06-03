Власти Херсонщины рассказали, когда районы подключат к резервной схеме электроснабжения

Сальдо: районы подключат к резервной схеме электроснабжения до 20:00 мск

Районы Херсонской области, пострадавшие после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), подключат к резервной схеме электроснабжения завершатся до 20:00 мск. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Работы по переподключению пострадавших районов Херсонской области к резервной схеме завершатся до 20:00 3 июня»‎, — сказано в сообщении.

До этого в регионе восстановили линию электроснабжения «Каховская – Дудчино».

В ночь на 3 июня пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что несколько муниципальных округов региона были частично обесточены в результате массированной атаки украинских беспилотников. По его словам, без света остались порядка 100 тысяч потребителей.

Днем 3 июня Сальдо сообщил, что более 220 тысяч жителей региона остались без электроснабжения из-за атак Вооруженных сил Украины. По его словам, без света и воды остались жители девяти муниципальных округов, всего — 288 населенных пунктов.

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