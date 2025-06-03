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Херсонская область частично осталась без электричества из-за атак ВСУ

Несколько округов Херсонской области обесточены из-за атаки украинских БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

Несколько муниципальных округов Херсонской области частично обесточены в результате массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, пишет ТАСС.

«Электроснабжение частично пропало в Геническом, Нижнесерогозском, Ивановском, Новотроицком и Каховском округах в результате массированной атаки БПЛА территории Херсонской области», — сказал Василенко.

Отмечается, что без света остались порядка 100 тыс. жителей региона.

До этого сообщалось, что три объекта культурного наследия получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по центру Курска 30 мая.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее россиянин снял на видео, как жарит шашлык во время атаки беспилотников.

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