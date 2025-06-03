В Херсонской области восстановили линию электроснабжения «Каховская – Дудчино»

В Херсонской области восстановили линию энергоснабжения «Каховская – Дудчино». Об этом сообщил губернатор регионе Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Идет пошаговое подключение районов по резервной схеме со стороны Крыма. Работа осложняется износом оборудования и ограниченным доступом к поврежденным участкам», — написал глава региона.

В ночь на 3 июня пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что несколько муниципальных округов региона были частично обесточены в результате массированной атаки украинских беспилотников. По его словам, без света остались порядка 100 тысяч потребителей.

Днем 3 июня Сальдо сообщил, что более 220 тысяч жителей региона остались без электроснабжения из-за атак Вооруженных сил Украины. По его словам, без света и воды остались жители девяти муниципальных округов, всего — 288 населенных пунктов.

Ранее эксперт объяснил удары Киева по энергосистеме Запорожской и Херсонской областей.