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В курском приграничье мужчине оторвало стопу на «лепестке»

В Курской области мужчина потерял стопу, наступив на оставленную ВСУ мину
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РИА Новости

В Курской области житель Беловского района наступил на оставленную ВСУ мину «лепесток», написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, 49-летний мужчина получил минно-взрывное ранение, произошла травматическая ампутация правой стопы. Медики уже оказывают ему помощь и везут пострадавшего в Курскую областную больницу.

Чиновник подчеркнул, что в курском приграничье остаются десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов и призвал местных жителей не возвращаться туда, пока это не будет безопасно.

В начале месяца на сессии с жителями Большесолдатского района Хинштейн сообщил, что курян волнует проблема посевов, многие боятся подорваться на боеприпасах в полях. При этом основные силы саперов брошены на то, чтобы разминировать села и деревни, потом они начнут расчищать поля, леса и водоемы.

Глава области отметил, что до вторжения ВСУ в августе 2024-го в районе жили более 10 тыс. человек, а сейчас — свыше 3 тыс., но многие готовы вернуться на свои участки.

Ранее пес Трицикл подорвался на мине, спасая солдат.

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