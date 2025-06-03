ВСУ атаковали МФЦ в Сватово

Украинские войска атаковали здание многофункционального центра (МФЦ) в городе Сватово ЛНР. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры ЛНР.

«Сегодня, во время рабочего дня, украинские БПЛА нанесли удар по социально значимым объектам города Сватово, один из них — отделение МФЦ», — говорится в сообщении.

В результате атаки никто не пострадал, сообщили в Минцифры ЛНР. Здание было повреждено, выбиты окна. Посетителей и сотрудников МФЦ эвакуировали. Центр временно закрыт.

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