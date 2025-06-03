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Системы ПВО за час сбили четыре беспилотника в Белгородской области

Минобороны РФ: в Белгородской области ликвидировали четыре украинских дрона
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Евгений Биятов/РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре дрона ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники сбили в период с 08:40 до 09:50 мск. Информация о последствиях падения обломков БПЛА не уточняется.

В ночь на 3 июня средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. Отмечается, что три дрона сбили над территорией Крыма, по два — над Курской и Белгородской областями, еще один — над акваторией Азовского моря.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины усиливают «дронный террор» против обычных россиян.

Дипломат уточнил, что удары украинских дронов были направлены на медицинские и образовательные учреждения, жилые дома, объекты энергетической инфраструктуры. Наряду с этим, по словам дипломата, украинские войска продолжали обстрелы гражданских объектов с помощью артиллерии и ракетных систем залпового огня. Больше всего людей пострадали в Курской, Белгородской, Херсонской областях, ЛНР.

Ранее стало известно о бегстве за пределы РФ мужчины, причастного к атакам дронов в Сибири.

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