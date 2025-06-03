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Общество
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При обстреле Херсонской области со стороны Украины пострадали мирные жители

Два жителя херсонского села Челбурда получили ранения в результате обстрела ВСУ
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Два мирных жителя были ранены в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Челбурда в Херсонской области. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах, передает РИА Новости.

Уточняется, что всего за сутки ВСУ нанесли 34 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра.

«Украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 ударов из ствольной артиллерии. Еще 14 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошло ночью», — сказал представитель экстренных служб.

Вечером 2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два жителя Шебекинского округа пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на «Газель» в районе населенного пункта Доброе.

До этого сообщалось, что в поселке Майский Белгородской области на территории частного предприятия взорвался беспилотник. По информации оперативных служб, в результате взрыва пострадал мужчина — у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Медицинская помощь была оказана на месте, однако от госпитализации пострадавший отказался.

Ранее губернатор Брянской области сообщил о двух пострадавших при атаке БПЛА.

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