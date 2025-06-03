Стало известно о бегстве за пределы РФ мужчины, причастного к атакам дронов в Сибири

Подозреваемый в причастности к атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Артем Тимофеев вместе с женой сбежал из России. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Артем и Екатерина Тимофеевы покинули Россию. Именно на Артема были оформлена фура, из которой были запущены беспилотники для удара в Иркутской области.

Аналогичную информацию источник в правоохранительных органах сообщил изданию Ura.ru. Там уточнили, что Тимофеевы покинули Россию за несколько дней до атаки беспилотников. Собеседник издания отметил, что супруги получили российское гражданство несколько лет назад благодаря проживающим в РФ родственникам.

Вечером 1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны сообщили, что все террористические атаки были отражены. Расследованием этих налетов занялась военная прокуратура.

Ранее в Курске после атаки беспилотников получили повреждения объекты культурного наследия.