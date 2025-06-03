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Минобороны отчиталось о сбитых за ночь беспилотниках над регионами России

Минобороны: силы ПВО сбили за ночь восемь украинских дронов над Россией
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Inna Varenytsia/Reuters

В период с 20:00 мск 2 июня до 7:00 мск 3 июня дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что три дрона сбили над территорией Крыма, по два — над Курской и Белгородской областями, еще один — над акваторией Азовского моря.

Ночью сообщалось, что в городе Рыльске Курской области был зафиксирован удар беспилотника по частному сектору, в результате чего начался пожар.

В Белгородской области пострадали два человека в результате атаки украинского беспилотника на ГАЗель.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее россиянин снял на видео, как жарит шашлык во время атаки беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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