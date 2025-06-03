Власти Запорожья рассказали об обеспечении топливом

Губернатор Балицкий: запаса топлива в регионе хватит минимум на 20 дней

В Запорожской области запасов топлива хватит как минимум на 20 дней. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Проработали вопрос обеспечения автозаправочных станций Запорожской области топливом. Запас по всему региону — минимум 20 дней, никаких проблем с топливом нет и не будет», — написал он.

Губернатор добавил, что автозаправочные станции на территории региона работают в штатном режиме, дефицита топлива нет, бензин есть на автозаправочных станциях и в хранилищах поставщиков бензина.

Ночью 3 июня в Мелитополе Запорожской области раздались звуки взрывов. В отдельных районах Мелитополя фиксировали отключения электроснабжения. Также в городе была слышна стрельба, предположительно, это было связано с попытками сбить украинские беспилотники. В разных частях города были слышны звуки пролетающих дронов.

До этого российские военные уничтожили украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Сумской области.

Ранее в ВСУ пожаловались на усиление атак российских дронов в ДНР.