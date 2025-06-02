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Российские военные уничтожили украинский пункт БПЛА

Бойцы «Севера» уничтожили пункт БПЛА ВСУ в Сумской области
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Средства воздушной разведки российской группировки войск «Север» уничтожили украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Сумской области. Об этом сообщил репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Руденко.

После того, как были определены и подтверждены точные координаты места дислокации противника, по нему был нанесен удар.

Российский беспилотник подтвердил прямое попадание по пункту управления БПЛА, зафиксировав пожар и уничтожение цели.

2 июня сообщалось, что авиация «Севера» нанесла удар по пункту управления беспилотниками, уничтожив медийную группу женщин-беспилотчиц 47-й отдельной механизированной бригады Сухопутных сил Украины во главе с командиром роты с позывным «Валькирия».

До этого украинский пограничник сообщил, что подразделения Вооруженных сил России в результате успешных боевых действий создали линию фронта протяженностью в 15 км на территории Сумской области Украины и продвинулись вглубь региона по меньшей мере на 7 км.

Ранее Путин ответил шуткой на предложение взять Сумы.

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