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В Мелитополе прозвучали взрывы

В Мелитополе Запорожской области прозвучали взрывы
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Мелитополе Запорожской области раздались звуки взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

По предварительным данным, работают российские силы противовоздушной обороны (ПВО). В отдельных районах Мелитополя зафиксированы отключения электроснабжения.

Также в городе слышна стрельба, предположительно, это связано с попытками сбить украинские беспилотники. В разных частях города слышны звуки пролетающих дронов.

До этого российские военные уничтожили украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Сумской области.

Днем 2 июня Минобороны сообщило, что за сутки силы ПВО сбили 316 беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, 205 дронов из них были обнаружены и уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее в ВСУ пожаловались на усиление атак российских дронов в ДНР.

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