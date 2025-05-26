Командный пункт 143-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили при помощи фугасных авиационных бомб (ФАБ) на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В Мирном [Великоновоселковского района] ФАБом ударили по командному пункту 143-й бригады. Он уничтожен, соответственно», — сказано в сообщении.

В итоге ВСУ потеряли 17 военных, есть раненые.

Также в силовых структурах сообщили, что под удары попали военнослужащие 148-й отдельной артиллерийской бригады украинских войск, в результате чего Киев потерял восемь военнослужащих и технику.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России поразили цех сборки ракет на заводе «Артем» в Киеве. Кроме того, под удар попало производственное помещение, где велась штамповка корпусов для беспилотников и установка двигателей на беспилотники.

Ранее российские бойцы вдвоем зачистили важный опорный пункт ВСУ в Романовке.