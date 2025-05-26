На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР уничтожили командный пункт одной из бригад ВСУ

ТАСС: в ДНР уничтожен командный пункт 143-й ОМБр ВСУ
close
РИА Новости

Командный пункт 143-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили при помощи фугасных авиационных бомб (ФАБ) на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В Мирном [Великоновоселковского района] ФАБом ударили по командному пункту 143-й бригады. Он уничтожен, соответственно», — сказано в сообщении.

В итоге ВСУ потеряли 17 военных, есть раненые.

Также в силовых структурах сообщили, что под удары попали военнослужащие 148-й отдельной артиллерийской бригады украинских войск, в результате чего Киев потерял восемь военнослужащих и технику.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России поразили цех сборки ракет на заводе «Артем» в Киеве. Кроме того, под удар попало производственное помещение, где велась штамповка корпусов для беспилотников и установка двигателей на беспилотники.

Ранее российские бойцы вдвоем зачистили важный опорный пункт ВСУ в Романовке.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами