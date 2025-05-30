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Стало известно об ударе по авиабазе ВСУ в Одесской области

Представитель подполья Лебедев: ВС РФ ударили по авиабазе ВСУ под Одессой
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Anatolii Stepanov/Reuters

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по авиабазе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Арциз Одесской области.

«Один из ударов по пригороду Арциза, по авиабазе», — написал он.

По его словам, взрыв был громким, произошла детонация.

Также он отметил, что в районе Измаила в Одесской области в период с 1:23 по 1:28 по местному времени произошло не менее 10 взрывов.

До этого сообщалось, что командный пункт 143-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили при помощи фугасных авиационных бомб (ФАБ) на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Также в силовых структурах сообщили, что под удары попали военнослужащие 148-й отдельной артиллерийской бригады украинских войск, в результате чего Киев потерял восемь военнослужащих и технику.

Ранее полковник Михаил Ходаренок назвал удары ВС РФ по Украине подготовкой к летней кампании.

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