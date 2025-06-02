Россиянин снял на видео, как жарит шашлык во время атаки беспилотников

Житель Рязани снял на видео, как жарит шашлык на фоне атаки беспилотников

В Рязани мужчина готовил шашлык на фоне атаки украинских беспилотников на город. Снятую им видеозапись опубликовал Telegram-канал SHOT.

На видео рязанец жарит мясо и считает количество сбитых дронов.

«Так, это у нас 10-й по счету. Беспилотники сбивают. Наше ПВО на высоте. Главное, чтобы шашлык не сгорел», — говорит мужчина.

Ночью 2 июня губернатор Павел Малков сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в Рязани были повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах.

По предварительной информации, при атаке никто не пострадал.

По информации Минобороны РФ, средства ПВО за ночь уничтожили 162 беспилотника над регионами России. Наибольшее число дронов перехвачено в Курской области — 57. В Рязанской области сбили не менее 11 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Воронежской области упавший дрон повредил ЛЭП на трассе М-4.