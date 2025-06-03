На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о быстрых пополнениях военных запасов США

Трамп: США пополняют запасы вооружений беспрецедентными темпами
close
Kevin Lamarque/Reuters

США начали пополнять запасы вооружений беспрецедентными темпами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Только что отлично поговорил с лидерами наших ВС. Это самые сильные военные, которые у нас когда-либо были, включая тот факт, что мы накапливаем оружие темпами, которых США никогда не видели», — написал он.

Трамп выразил надежду, что военные силы США никогда не придется использовать. Он неоднократно высказывался о необходимости остановить военный конфликт на Украине.

До этого в Белом доме сообщили, что Трамп открыт для возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, но предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом.

Прошедшие 2 июня переговоры на уровне делегаций президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «великолепными». Турецкий лидер отметил, что гордится тем, что такие важные встречи проходят именно в Турции.

Ранее в Турции оценили планы Трампа по урегулированию на Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами