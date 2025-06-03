Трамп заявил о быстрых пополнениях военных запасов США

США начали пополнять запасы вооружений беспрецедентными темпами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Только что отлично поговорил с лидерами наших ВС. Это самые сильные военные, которые у нас когда-либо были, включая тот факт, что мы накапливаем оружие темпами, которых США никогда не видели», — написал он.

Трамп выразил надежду, что военные силы США никогда не придется использовать. Он неоднократно высказывался о необходимости остановить военный конфликт на Украине.

До этого в Белом доме сообщили, что Трамп открыт для возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, но предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом.

Прошедшие 2 июня переговоры на уровне делегаций президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «великолепными». Турецкий лидер отметил, что гордится тем, что такие важные встречи проходят именно в Турции.

Ранее в Турции оценили планы Трампа по урегулированию на Украине.