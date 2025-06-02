Авиация группировки российских войск «Север» нанесла удар по пункту управления беспилотниками, уничтожив медийную группу женщин-беспилотчиц 47-й отдельной механизированной бригады Сухопутных сил Украины во главе с командиром роты с позывным «Валькирия». Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Отмечается, что, оставшись без поддержки беспилотной авиации, 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) был брошен на убой в направлении позиций российских войск.

По данным канала, комплексный огонь ликвидировал большую часть живой силы ВСУ, а оставшиеся бежали в Павловку, где спрятались в подвалах полуразрушенных зданий.

В глубине Сумской области, у населенных пунктов Кролевец и Воронеж, бойцы группировки «Север» уничтожили ракетными ударами еще два пункта управления дронами, откуда украинские военные вели удары по Курской области.

За прошедшие сутки российские войска продвинулись свыше 120 метров в Волчанске. За сутки потери украинских войск составили свыше 280 человек (из них более 210 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях), говорится в сообщении.

До этого украинский пограничник сообщил, что подразделения Вооруженных сил России в результате успешных боевых действий создали линию фронта протяженностью в 15 км на территории Сумской области Украины и продвинулись вглубь региона по меньшей мере на 7 км.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы России.