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После ночной атаки украинских дронов на Курск возбуждено дело

СК возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки дронов ВСУ в Курске

В России возбудили уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских беспилотников по гражданским объектам в Курске. На данный момент устанавливаются причастные к этому происшествию люди, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, вечером 1 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников атаковали гражданскую инфраструктуру Курска. В результате этого налета дронов повреждения получили четыре жилых дрона, гараж, а также здание Курского кожно-венерологического диспансера.

В ходе осмотра мест происшествий военные следователи обнаружили фрагменты дронов. Их изъяли и направили на экспертизу.

До этого стало известно о борьбе жителей Иркутской области с украинскими дронами. Они брали в руки ружья и камни и пытались ими сбить вражеские беспилотники. Сообщается как минимум о пяти дронах противника, которые удалось ликвидировать таким образом.

Губернатор региона Игорь Кобзев заявил, что местные жители, которые пытались помешать полету беспилотников ВСУ будут награждены.

Ранее украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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