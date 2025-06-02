На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, как защитить российские самолеты от атак со стороны ВСУ

Военэксперт Кнутов: военные аэродромы РФ необходимо оснастить системами РЭБ
close
Wikimedia Commons

Военный эксперт, историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал атаку Киева на российские аэродромы беспилотниками, которые запускались из фур. По его мнению, необходимо усилить контроль со стороны Госавтоинспекции в районах расположения стратегических объектов, увеличив количество пунктов проверки транспортных средств.

Кроме того, военные аэродромы должны прикрываться системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средствами ПВО. Сами самолеты нужно укрыть навесными сетями, в идеале — из кевларовой ткани, считает эксперт.

«Это поможет нам сохранить стратегические бомбардировщики, которые используются как носители крылатых ракет. Впрочем, сегодняшняя атака, даже если она затронула какие-то самолеты, не изменит расклад сил между Россией и Украиной с поддержкой Запада», — резюмировал Кнутов.

1 июня Украина провела операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Утверждается, что операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. Были использованы 117 FPV-дронов.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», СБУ сначала переправила в Россию беспилотники, а впоследствии — «мобильные домики» для их хранения. Дроны установили под крыши этих «домиков», спрятанных в грузовых авто. Крышки были открыты дистанционно для атак.

Ранее политолог предсказал возможную реакцию Трампа на атаку ВСУ российских аэродромов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами