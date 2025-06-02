Эксперт объяснил, как защитить российские самолеты от атак со стороны ВСУ

Военный эксперт, историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал атаку Киева на российские аэродромы беспилотниками, которые запускались из фур. По его мнению, необходимо усилить контроль со стороны Госавтоинспекции в районах расположения стратегических объектов, увеличив количество пунктов проверки транспортных средств.

Кроме того, военные аэродромы должны прикрываться системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средствами ПВО. Сами самолеты нужно укрыть навесными сетями, в идеале — из кевларовой ткани, считает эксперт.

«Это поможет нам сохранить стратегические бомбардировщики, которые используются как носители крылатых ракет. Впрочем, сегодняшняя атака, даже если она затронула какие-то самолеты, не изменит расклад сил между Россией и Украиной с поддержкой Запада», — резюмировал Кнутов.

1 июня Украина провела операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Утверждается, что операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. Были использованы 117 FPV-дронов.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», СБУ сначала переправила в Россию беспилотники, а впоследствии — «мобильные домики» для их хранения. Дроны установили под крыши этих «домиков», спрятанных в грузовых авто. Крышки были открыты дистанционно для атак.

Ранее политолог предсказал возможную реакцию Трампа на атаку ВСУ российских аэродромов.