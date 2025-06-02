На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Политолог предсказал возможную реакцию Трампа на атаку ВСУ российских аэродромов

Политолог Дудаков: атака дронов ВСУ на аэродромы России невыгодна США
close
Inna Varenytsia/Reuters

Реакция США на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по аэродромам на территории России с помощью беспилотников может быть непубличной. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью «Ленте.ру».

По его словам, уже сейчас можно наблюдать попытку Вашингтона отстраниться от ситуации с этой атакой и показать себя стороной, которая якобы не была осведомлена об ударах.

Политолог заметил, что атака со стороны ВСУ является достаточно негативным сценарием для Соединенных Штатов, которые не хотят эскалации напряженности. Дудаков допустил, что Украина действовала, опираясь не на американских союзников, а на европейских.

Эксперт считает, что реакция президента США Дональда Трампа может быть любой, это может быть что-то непубличное, например, Украине могут пригрозить приостановкой поставок разведданных и оружия.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее французский политик Флориан Филиппо объяснил удары по аэродромам России нежеланием Владимира Зеленского достичь мира на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами