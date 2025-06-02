Политолог предсказал возможную реакцию Трампа на атаку ВСУ российских аэродромов

Реакция США на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по аэродромам на территории России с помощью беспилотников может быть непубличной. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью «Ленте.ру».

По его словам, уже сейчас можно наблюдать попытку Вашингтона отстраниться от ситуации с этой атакой и показать себя стороной, которая якобы не была осведомлена об ударах.

Политолог заметил, что атака со стороны ВСУ является достаточно негативным сценарием для Соединенных Штатов, которые не хотят эскалации напряженности. Дудаков допустил, что Украина действовала, опираясь не на американских союзников, а на европейских.

Эксперт считает, что реакция президента США Дональда Трампа может быть любой, это может быть что-то непубличное, например, Украине могут пригрозить приостановкой поставок разведданных и оружия.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее французский политик Флориан Филиппо объяснил удары по аэродромам России нежеланием Владимира Зеленского достичь мира на Украине.