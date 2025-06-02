На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

На Украине сотрудник ТЦК подделывал статистику мобилизации

«Страна.ua»: в Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК подделывал статистику мобилизации
close
Государственное бюро расследований Украины

В Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК (аналог военкомата на Украине) подделывал статистику мобилизации. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Утверждается, что он вписывая туда «левых» людей.

«Военком фиктивно мобилизовал и направил в части как минимум 17 человек, которые по факту сидели дома», — говорится в публикации.

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

30 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил Военной службе правопорядка ВСУ расследовать причины и условия массового конфликта гражданских с ТЦК в Каменец-Подольском.

До этого сообщалось, что в Хмельницкой области случился массовый конфликт граждан с сотрудниками территориального центра комплектования. Инцидент произошел в городе Каменце-Подольском. Он начался после того, как сотрудники ТЦК силой усадили мужчину в машину. В результате прохожие окружили автомобиль и порезали ему шины. Участниками конфликта стали около сотни человек. На место прибыли сотрудники полиции, которые окружили автомобиль ТЦК для защиты.

Ранее на Украине женщина «‎отбила» своего мужа у сотрудников ТЦК и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами