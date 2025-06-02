На Украине сотрудник ТЦК подделывал статистику мобилизации

В Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК (аналог военкомата на Украине) подделывал статистику мобилизации. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Утверждается, что он вписывая туда «левых» людей.

«Военком фиктивно мобилизовал и направил в части как минимум 17 человек, которые по факту сидели дома», — говорится в публикации.

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

30 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил Военной службе правопорядка ВСУ расследовать причины и условия массового конфликта гражданских с ТЦК в Каменец-Подольском.

До этого сообщалось, что в Хмельницкой области случился массовый конфликт граждан с сотрудниками территориального центра комплектования. Инцидент произошел в городе Каменце-Подольском. Он начался после того, как сотрудники ТЦК силой усадили мужчину в машину. В результате прохожие окружили автомобиль и порезали ему шины. Участниками конфликта стали около сотни человек. На место прибыли сотрудники полиции, которые окружили автомобиль ТЦК для защиты.

Ранее на Украине женщина «‎отбила» своего мужа у сотрудников ТЦК и попала на видео.