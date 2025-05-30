Главком ВСУ Сырский поручил расследовать массовый конфликт с ТЦК в Хмельницкой области

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил Военной службе правопорядка ВСУ расследовать причины и условия массового конфликта гражданских с ТЦК (аналог военкомата на Украине) в Каменец-Подольском. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Параллельно полиция ведет свое расследование. По данным главкома, пострадали как военные, так и гражданские лица», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Хмельницкой области случился массовый конфликт граждан с сотрудниками территориального центра комплектования. Инцидент произошел в городе Каменце-Подольском. Он начался после того, как сотрудники ТЦК силой усадили мужчину в машину. В результате прохожие окружили автомобиль и порезали ему шины. Участниками конфликта стали около сотни человек. На место прибыли сотрудники полиции, которые окружили автомобиль ТЦК для защиты.

21 мая в Одессе мужчина спрятался на верхушке дерева в попытке скрыться от сотрудников ТЦК. Спустя несколько часов приехали сотрудники экстренных служб города и помогли ему спуститься. В ходе операции были задействованы пожарные машины.

Ранее на Украине женщина «‎отбила» своего мужа у сотрудников ТЦК и попала на видео.