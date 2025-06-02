Военкор заявил о приближении ВС РФ к Днепропетровской области

Военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале рассказал о приближении российских войск к Днепропетровской области.

«После занятия нами Зеленого Поля и Новополя, части группировки «Восток» продолжают свое движение к границам Днепропетровщины», — поделился Подоляка.

Он добавил, что у российских войск есть тактические успехи западнее Зеленого Поля и Вольного Поля.

До этого Подоляка рассказал, какие преимущества имеет взятие под контроль российскими войсками Константиновки. По его словам, переход населенного пункта Константиновки под контроль российских войск расширил фронт севернее Сум, до границы которых осталось около 20 км.

Подоляка уточнил, что выход к поселку Хотень позволит получить дрон-контроль над всеми западными дорогами, ведущими в областной центр. Кроме того, как утверждает блогер, российское командование намерено начать логистическую блокаду города Сумы.

Ранее Путин ответил шуткой на предложение взять Сумы.