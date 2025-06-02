На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Белгороде проводят учения по гражданской обороне

Гладков заявил о начале учений по гражданской обороне в Белгороде
close
Shutterstock/zulicheg

Внеплановые учения по гражданской обороне начались в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Заявление было опубликовано в 12:54 мск.

1 июня украинский беспилотный летательный аппарат атаковал село Архангельское в Шебекинском округе Белгородской области. По словам главы региона, в результате пострадал боец подразделения «Орлан». У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение руки. Его доставили в больницу, где врачи оказали военнослужащему всю необходимую помощь и отпустили на амбулаторное наблюдение.

В тот же день Гладков рассказал, что посетил село Муром в Шебекинском округе. Он уточнил, что ночью населенный пункт подвергся атаке украинского дрона типа «Баба-Яга». Беспилотник успешно сбили, и никто из жителей не пострадал.

Как отметил губернатор, в ходе поездки он встретился с гражданами и обсудил с ними ряд вопросов. Также политик распорядился передать 200 огнетушителей жителям Мурома.

Глава Белгородской области подчеркнул, что сейчас в селе остаются более 250 человек. При этом кто-то из них категорически не хочет покидать населенный пункт, а некоторые требуют срочно его закрыть из-за регулярных атак со стороны украинских войск.

Ранее Гладков обратился к жителям Брянской области в связи с подрывом автомобильного моста и крушением поезда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами