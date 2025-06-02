В Белгороде проводят учения по гражданской обороне

Гладков заявил о начале учений по гражданской обороне в Белгороде

Внеплановые учения по гражданской обороне начались в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Заявление было опубликовано в 12:54 мск.

1 июня украинский беспилотный летательный аппарат атаковал село Архангельское в Шебекинском округе Белгородской области. По словам главы региона, в результате пострадал боец подразделения «Орлан». У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение руки. Его доставили в больницу, где врачи оказали военнослужащему всю необходимую помощь и отпустили на амбулаторное наблюдение.

В тот же день Гладков рассказал, что посетил село Муром в Шебекинском округе. Он уточнил, что ночью населенный пункт подвергся атаке украинского дрона типа «Баба-Яга». Беспилотник успешно сбили, и никто из жителей не пострадал.

Как отметил губернатор, в ходе поездки он встретился с гражданами и обсудил с ними ряд вопросов. Также политик распорядился передать 200 огнетушителей жителям Мурома.

Глава Белгородской области подчеркнул, что сейчас в селе остаются более 250 человек. При этом кто-то из них категорически не хочет покидать населенный пункт, а некоторые требуют срочно его закрыть из-за регулярных атак со стороны украинских войск.

Ранее Гладков обратился к жителям Брянской области в связи с подрывом автомобильного моста и крушением поезда.