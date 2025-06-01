ВСУ с помощью «Бабы-Яги» атаковали село в Белгородской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал населенный пункт Муром в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ночью село было атаковано «Бабой-Ягой». Беспилотник сбили», — сообщил он.

По словам главы российского субъекта, никто из местных жителей не пострадал.

Гладков рассказал, что лично побывал в Муроме и оценил обстановку в населенном пункте. Как он отметил, из-за регулярных атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в село можно попасть только в ранние утренние часы.

В ходе визита губернатор встретился с жителями и обсудил с ними ряд вопросов. Также он распорядился передать гражданам 200 огнетушителей.

«В селе детей нет. По обстановке, будем смотреть на оперативную ситуацию. Кто-то из жителей категорически не хочет уходить, кто-то требует срочно закрыть село», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в Муроме остаются более 250 человек. При этом власти предоставляют местным жителям частичные выплаты за аренду жилых помещений, подчеркнул Гладков.

В конце губернатор назвал очевидной необходимость усилить безопасность населенных пунктов, расположенных рядом с границей. Он уточнил, что власти принимают «большие меры» с этой целью.

Ранее жительница Белгородской области получила осколочные ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.