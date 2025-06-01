На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

ВСУ с помощью «Бабы-Яги» атаковали село в Белгородской области

Гладков: ночью село Муром в Белгородской области подверглось атаке БПЛА

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал населенный пункт Муром в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ночью село было атаковано «Бабой-Ягой». Беспилотник сбили», — сообщил он.

По словам главы российского субъекта, никто из местных жителей не пострадал.

Гладков рассказал, что лично побывал в Муроме и оценил обстановку в населенном пункте. Как он отметил, из-за регулярных атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в село можно попасть только в ранние утренние часы.

В ходе визита губернатор встретился с жителями и обсудил с ними ряд вопросов. Также он распорядился передать гражданам 200 огнетушителей.

«В селе детей нет. По обстановке, будем смотреть на оперативную ситуацию. Кто-то из жителей категорически не хочет уходить, кто-то требует срочно закрыть село», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в Муроме остаются более 250 человек. При этом власти предоставляют местным жителям частичные выплаты за аренду жилых помещений, подчеркнул Гладков.

В конце губернатор назвал очевидной необходимость усилить безопасность населенных пунктов, расположенных рядом с границей. Он уточнил, что власти принимают «большие меры» с этой целью.

Ранее жительница Белгородской области получила осколочные ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами