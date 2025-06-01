Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшем бойце при атаке беспилотника

В селе Архангельское Шебекинского округа в результате атаки вражеского беспилотника пострадал военнослужащий подразделения «Орлан». Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочное ранение руки. Его экстренно доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. После осмотра и лечения бойца отпустили на амбулаторное наблюдение.

1 июня беспилотники Вооруженных сил Украины впервые атаковали Сибирь. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, один сброс был на старое здание в Новомальтинске.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский беспилотник атаковал село в Брянской области.