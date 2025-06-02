На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Мэр Воронежа рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ

Мэр Воронежа Петрин: в результате падения обломков БПЛА поврежден автомобиль
close
Telegram-канал «Сергей Петрин»

В Воронеже ночью упавшие обломки беспилотника повредили припаркованный автомобиль. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Петрин.

По его словам, помимо машины, повреждения получило остекление балконов в двух квартирах.

На месте происшествия работают все экстренные и профильные службы. После завершения их работы, районной управе поручили заняться вопросом компенсации владельцу автомобиля.

Петрин отметил, что с жителями пострадавших квартир специалисты находятся на связи. Он заключил, что восстановительные работы начнутся сразу после того, как правоохранительные органы завершат осмотр и необходимые действия.

Этой же ночью в Курской области в результате атаки вражеских беспилотников оказались повреждены 13 частных домов, два многоквартирных дома и несколько автомобилей. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, также зафиксированы повреждения в кожвендиспансере и городской больнице №1. Все разрушения обследовала специальная комиссия.

По информации Минобороны РФ, средства ПВО за ночь уничтожили 162 беспилотника над регионами России. Наибольшее число дронов перехвачено в Курской области — 57. В Воронежской области сбили 16 дронов.

Ранее в Воронежской области упавший дрон повредил ЛЭП на трассе М-4.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами