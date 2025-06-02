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За ночь над Россией сбили более 160 украинских дронов

Минобороны РФ: российские средства ПВО за ночь уничтожили 162 беспилотника
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В ночь на 2 июня средства противовоздушной обороны уничтожили 162 беспилотника, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Наибольшее число дронов перехвачено в Курской области — 57. В Белгородской сбили 31, в Липецкой — 27, в Воронежской — 16. Еще по 11 летательных аппаратов уничтожено в Брянской и Рязанской областях. В Орловской области зафиксировано 6 дронов, в Крыму — 2, и ещё один — в небе над Тамбовской областью.

О пострадавших или разрушениях в результате атаки не сообщается.

Накануне дроны украинские дроны атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. Инцидент расследует военная прокуратура.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ готовила атаки свыше полутора лет. Он добавил, что «офис» операции на территории РФ находился рядом с одним из областных управлений ФСБ. В настоящее время все участвовавшие в операции выведены с российской территории.

Ранее в США указали на бессмысленность атаки украинских дронов на российские военные аэродромы.

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