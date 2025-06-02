На Западе раскрыли планы НАТО в случае конфликта с Россией

НАТО планирует захватить российские аэродромы в случае возможного конфликта с Россией. Об этом пишет журнал Business Insider (BI).

Авторы публикации указывают на важность захвата аэродромов и их удержания, ссылаясь на учения Североатлантического альянса в Финляндии.

Отмечается, что военные НАТО в ходе учений отрабатывали захват взлетно-посадочных полос. Контроль над ними важен для быстрой переброски войск, в особенности, когда обороняющаяся сторона не полностью активизировала свои системы противовоздушной обороны (ПВО).

Сухопутные учения Lively Sabre 25 начались в Финляндии во второй половине мая. В них принимают участие 3,5 тысячи военнослужащих.

До этого немецкая газета Bild писала, что учения России и стран НАТО в Балтийском море на следующей неделе на определенном этапе будут проходить одновременно, что имеет потенциал к эскалации.

Тем временем министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом. Заявление было сделано на аэродроме в Варшаве сразу после его прибытия из США, где он встречался с шефом Пентагона Питом Хегсетом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор заявил о готовности Калининграда к отражению атак НАТО.