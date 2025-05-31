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В Германии предупредили о рисках из-за учений РФ и НАТО на Балтике

Bild: учения РФ и НАТО на Балтике пройдут одновременно, что чревато рисками
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Global Look Press/Keystone Press Agency

Учения России и стран НАТО в Балтийском море на следующей неделе на определенном этапе будут проходить одновременно, что имеет потенциал к эскалации. Об этом пишет газета Bild.

Газета напоминает, что 3 июня начинаются военно-морские маневры сил НАТО Baltops-2025, которые проводятся в Балтийском море с 1972 года. Издание отмечает, что в этих учениях альянс будет неодинок, поскольку в тот же день на месяц раньше обычного в регионе проводит свои учения Россия.

«То, что происходит в Балтийском море, таит в себе угрозу перерасти в более серьезную эскалацию», - предупредил эксперт по вопросам безопасности, старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета (CASSIS) Мориц Браке.

Аналитик также отметил, что в результате учений могут происходить «провокации».

28 мая министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом. Заявление было сделано на аэродроме в Варшаве сразу после его прибытия из США, где он встречался с шефом Пентагона Питом Хегсетом. Поводом стали плановые учения российского флота в Балтийском море и в целом политика Евросоюза по противодействию России в этом регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор заявил о готовности Калининграда к отражению атак НАТО.

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