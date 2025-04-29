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Сенатор заявил о готовности Калининграда к отражению атак НАТО

Сенатор Ярошук: НАТО при нападении на Калининградскую область обломает зубы
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E. O./Shutterstock/FOTODOM

Силы НАТО «обломают зубы» при попытке нападения на Калининградскую область. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне Александр Ярошук ТАСС.

По словам сенатора, в регионе дислоцированы сухопутные войска, авиация, ПВО, ВМФ и ракетные комплексы «Искандер». Военные находятся в полной боевой готовности для отражения любых угроз. Ярошук раскритиковал идеи европейских лидеров, назвав их «странными» на фоне учений альянса у российских границ.

«Если НАТО шагнет за границу — сразу получит отпор. У нас есть все, чтобы сделать это неприятным сюрпризом», — подчеркнул Ярошук.

29 апреля помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны — члены НАТО в рамках учений вблизи российских границ отрабатывают сценарии с захватом Калининградской области. Он пояснил, что в ходе учений отрабатываются наступательные действия от Вильнюса до Одессы, а также захват Калининградской области, блокирование судоходства на Балтике и в Черном море. Кроме того, НАТО отрабатывает превентивные удары по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания.

Ранее военкор Сладков назвал способ отбить желание НАТО нападать на Россию.

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