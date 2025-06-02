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В РФ заявили, что на Украине отказываются расследовать пропажу военных в Курской области

ТАСС: Украина не расследует дела о пропавших в Курской области военных ВСУ
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Reuters

Дознаватели на Украине затягивают расследование дел о пропавших в Курской области военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Собеседник агентства уточнил, что для того, чтобы родные бойца могли получить компенсацию, его должны признать именно погибшим в ходе выполнения боевых задач в рядах ВСУ. Для этого требуется соответствующая справка с места службы военного, которая выдается по итогу разбирательства и обнаружения останков. Если же по документам военнослужащий пропал без вести в тыловом российском районе, то дело откладывается в долгий ящик, а семье не выплачиваются положенные средства.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых лидер страны Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее военкоры рассказали о «бойне» с участием крымского десанта в Курской области.

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