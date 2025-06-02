Губернатор Липецкой области рассказал о пострадавшем при атаке украинских БПЛА

Губернатор Артамонов: мирный житель пострадал при атаке БПЛА на Липецкую область

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Липецкую область один человек получил ранение. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Пострадавший находится в Лебедянском районе, его жизни ничего не угрожает.

Также губернатор уточнил, что в Лебедяни при падении одного из беспилотников осколками повреждены два жилых дома — выбито остекление. Одна семья временно переехала к родственникам, другую разместили в гостинице.

Региональные власти уже поручили главе района организовать помощь пострадавшим и восстановление повреждений.

Он добавил, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 27 дронов. На местах падения работают специалисты. Жителей предупредили, что могут слышаться звуки разминирования.

В ночь на 2 июня средства противовоздушной обороны уничтожили 162 беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Накануне дроны украинские дроны атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее в США указали на бессмысленность атаки украинских дронов на российские военные аэродромы.