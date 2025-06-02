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Президент Украины назвал СБУ ответственной за удары дронов по российским аэродромам

Зеленский: атаку беспилотников на российские аэродромы организовала СБУ
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РИА «Новости»

Атаку дронов на российские аэродромы устроила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что СБУ готовила атаки свыше полутора лет. По словам Зеленского, операция является уникальной. Ее планировка, организация и все детали были идеально подготовлены. В связи с этим президент Украины выразил благодарность сотрудникам СБУ и ее главе генерал-лейтенанту Василию Малюку.

Зеленский сообщил, что «офис» операции на территории РФ находился рядом с одним из областных управлений ФСБ. В настоящее время все участвовавшие в операции выведены с российской территории.

Всего в атаках участвовало 117 беспилотников, которые, по словам президента Украины, поразили на аэродромах 34% стратегических носителей российских крылатых ракет.

1 июня украинские дроны атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее в США указали на бессмысленность атаки украинских дронов на российские военные аэродромы.

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