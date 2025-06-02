«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир очередные загадочные сообщения

Российская военная радиостанция УВБ-76, которая известна как «Радиостанция Судного дня», 1 июня выдала в эфир несколько загадочных сообщений. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Борис Рожин (Colonel Cassad).

Для неизвестных получателей и с неизвестными целями были сообщены восемь слов: «Уткорой», «Моржовый», «Луговой», «Пчелодер», «Буйнак», «Веселье», «Пупсолет», «Боброскот».

29 мая «Радио Судного дня» передало слова «Лучоторг» и «Копна».

На прошлой неделе станция активизировалась, передав в эфир слова «Скирд», «Вюртемберг», «Арыкорифт» и «Безмотивный». До этого сигналы фиксировали 19 и 22 мая. В эти дни звучали такие необычные слова, как «Блефопуф», «Болтанка», «Беззлобие» и «Хрюкостяг».

Особый интерес вызывают совпадения активности станции с важными международными событиями. Так, 19 мая одно из сообщений было зафиксировано накануне переговоров между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Аналогичная активность наблюдалась 12 февраля, когда радиостанция передала 25 сообщений за сутки.

Станция «УВБ-76» работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал. Из-за этого она получила прозвище «жужжалка». Периодически сигнал прерывается, и в эфир выходят голосовые сообщения на русском языке.

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