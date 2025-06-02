Российские военные уничтожили 48 пунктов управления дронами и восемь станций Starlink ВСУ

Бойцы группировки российских войск «Запад» за сутки уничтожили 48 пунктов управления дронами и восемь станций связи Starlink украинской армии. Об этом ТАСС рассказал руководитель пресс-центра группировки Иван Бигма.

Офицер отметил, что расчеты противовоздушной обороны уничтожили 28 беспилотников самолетного типа. В течение суток противник потерял три боевые бронированные машины, девять автомобилей, роботизированную платформу, пять артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства и 14 минометных расчетов.

Кроме того, были уничтожены 48 пунктов управления дронами, восемь станций спутниковой связи Starlink, станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три полевых склада боеприпасов.

1 мая сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удар по пункту управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенному в районе поселка Воронеж в Сумской области.

Ранее военные ВС РФ поразили одно из ключевых предприятий по производству беспилотников на Украине.