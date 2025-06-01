Российские войска поразили пункт управления украинскими БПЛА около Воронежа

Российские военнослужащие нанесли удар по пункту управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенному в районе населенного пункта Воронеж в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

Из публикации следует, что бойцы Вооруженных сил РФ поразили цель с помощью ракеты X-35.

«[В этом пункте управления] корректировали полеты ударных БПЛА самолетного типа дальнего действия», — уточняется в тексте.

По словам авторов материала, российские военные уничтожили не только мобильный пункт управления беспилотниками ВСУ, но и три антенно-мачтовых устройства. Кроме того, украинские формирования потеряли семь солдат.

25 мая начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Иван Бигма заявил, что соответствующие подразделения за прошедшие сутки поразили 43 пункта управления дронами ВСУ. Более того, им удалось уничтожить восемь станций спутниковой связи Starlink и 14 беспилотных летательных аппаратов. За тот же промежуток времени украинские формирования лишились 12 минометных расчетов.

Ранее военные ВС РФ поразили одно из ключевых предприятий по производству беспилотников на Украине.